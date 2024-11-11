Юные долгопрудненские театралы стали лауреатами всероссийского конкурса

Недавно в Мурманске прошел V Всероссийский передвижной Форум детских театральных школ и театральных отделений школ искусств под названием «Территория творчества». Этот форум проходит каждый год в различных уголках России, предоставляя уникальные возможности для его участников.

Так, руководители и педагоги театральных студий могут обменяться имеющимися знаниями и накопленным опытом. А юных театралов приглашают принять участие в профессиональных мастер-классах. Также форум служит отличной площадкой для демонстрации своих талантов.

Творческие ребята из Долгопрудного представили на конкурсе две замечательные работы. В номинации «Сценический номер» они выступили с пластической композицией под названием «Вспоминая Мейерхольда», за что были удостоены диплома Лауреата I Степени.

В номинации «Малая театральная форма» долгопрудненские юные актеры представили спектакль по рассказу Михаила Зощенко «Все надо делать с учетом изменившейся обстановки...», который принес им звание Дипломантов I Степени.

Впереди юных артистов ждут не менее интересные конкурсы и новые достижения. Остается только пожелать им удачи на этом пути, а также поблагодарить педагогов за их неоценимый труд и весомый вклад, помогающий ребятам раскрыть свои умения и навыки на сцене.