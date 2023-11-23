Юные инспекторы дорожного движения из Электростали выиграли подмосковный конкурс

Областной смотр-конкурс «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» завершился победой команды из Электростали.

В финальной стадии состязания, которая проходила в Люберцах, за призы боролись коллективы из десяти муниципальных образований: Долгопрудного, Егорьевска, Красногорска, Лотошина, Можайска, Подольска, Орехово-Зуева, Раменского, Серпухова и Электростали. В состав жюри входили педагоги, деятели культуры, представители компании-оператора Подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения и региональной общественной организации «СБДД МО».

Наиболее творческим и содержательным признано выступление электростальцев отряда «Наездник» из школы № 5. В призовой тройке также оказались команды из Раменского и Егорьевска. Администрация городского округа Электросталь тепло поздравила победителей.