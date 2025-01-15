Юные таланты из воскресной школы представили спектакль «Подарок на Рождество»

Актерами спектакля выступили ребята в возрасте от 4 до 12 лет из младшей, средней и старшей групп воскресной школы «Боголюбская», которая функционирует при Николо-Боголюбском храме в Павшино. Всего в постановке приняли участие 40 человек.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Красногорск ]

Спектакль привлек внимание зрителей. Через постановку ребята напомнили о главном посыле празднования Рождества — проявлять милосердие к окружающим, оказывать помощь и поддерживать в сложный период жизни. Представители воскресной школы «Боголюбская» раскрыли суть праздника и отметили истинные ценности православного человека: любовь, веру и уважение.

По словам директора воскресной школы Анастасии Калачиковой, спектакль показывает, какие изменения происходят в человеческой душе во время празднования Рождества.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Красногорск ]

«Была такая девчонка важная, не ценящая ничего, а стала понимающая — изменилось ее мировоззрение, мироощущение», — рассказала она.

В нынешнем году гостей пригласили на просмотр в культурный центр «Красногорье» из-за большого количества желающих посетить мероприятие. Ранее показы рождественских спектаклей проходили в стенах воскресной школы Николо-Боголюбского храма. Поддержать юных артистов пришли их родные и близкие люди.