Юные жители Долгопрудного впервые принесли кадетскую клятву на Поклонной горе

Воспитанники Долгопрудного из профильного 5 класса «К» школы№7 впервые дали клятву кадета. Торжественное событие развернулось в музее Победы на Поклонной горе при участии принимающих офицеров.

Юные жители подмосковного округа обычно собирались в музее им. Героя Советского Союза Николая Кретова. Однако в 2024-м мероприятие решили провести по-особенному, чтобы о детях Долгопрудного и их рвении узнали за пределами округа.

Ребята, несмотря на волнение, проговорили клятвы с достоинством, четко и громко. Они пообещали соблюдать дисциплину, ответственность и быть честными. Своими словами дети доказали, что намерены готовиться к служению Родине, хорошо учиться и совершать добрые поступки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный ]

На протяжении всего мероприятия детей поддерживали старшеклассники - знаменная группа, когда-то также принесшая клятву и обещание с честью нести звание кадета.

Завершили торжественное событие возложением цветов к скульптуре женщины, ставшей олицетворением всех, кто оплакивал павших в годы Великой Отечественной войны участников.

Отметим, что кадетские классы также есть в школах Долгопрудного № 6 и № 11. Младшие ученики традиционно приносят клятвы каждый год.