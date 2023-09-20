Юные жители Подмосковья могут принять участие в трех патриотических конкурсах

Жители Подмосковья могут принять участие в трех патриотических конкурсах — «Гимн России понятными словами», «Расскажи миру о своей Родине» и «Адмирал Федор Ушаков моими глазами».

Шестой международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» направлен на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование, развитие дружественных межнациональных отношений. В его рамках участники выбирают самые интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них в формате видеоролика или текстовой страницы-презентации с переводом на иностранный язык. Прием работ осуществляется до 20 марта 2024 года.

Седьмой Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» также направлен на патриотическое воспитание юных граждан. Участникам предлагается выбрать из текста гимна России слова и создать работы, позволяющие глубже понять их смысл. В рамках Года педагога и наставника в России в конкурсе введена дополнительная номинация — видеоурок «Гимн России понятными словами». Подать заявку на участие можно до 31 октября 2023 года.

Первый Всероссийский конкурс «Адмирал Федор Ушаков моими глазами» представляет собой патриотический проект, направленный на популяризацию исторического вклада адмирала Федора Ушакова в развитие Отечества и формирование его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, причисленного к лику святых. Конкурс приурочен к 20-летию причисления Ушакова к лику святых общецерковного почитания.

В рамках конкурса участники изучают историю жизни Ушакова, представляют работу, раскрывающую его достоинства и заслуги перед Отечеством. Победителей определят в трех возрастных категориях в трех номинациях: «Адмирал Ушаков моими глазами в красках», «Адмирал Ушаков моими глазами в кадрах», «Адмирал Ушаков моими глазами в стихах». Прием работ осуществляется до 20 декабря 2023 года.

Заявки на все три конкурса подаются на сайте www.youthy.ru в указанные выше сроки.