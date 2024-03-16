Юрий Антонов сделал свой выбор, проголосовав в Одинцовском округе

Народный артист России, знаменитый музыкант Юрий Антонов проголосовал на одном из избирательных участков в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Отмечается, что на избирательном участке Юрия Михайловича по традиции встречают аплодисментами, а из колонок звучат популярные хиты в исполнении любимого артиста.

Музыкант отметил, что всегда голосует и не пропускает ни одни выборы — это его гражданская позиция.