Юрий Дудь лишится до 70% своих доходов после вступления в силу закона о рекламе у иноагентов

Популярный журналист и блогер Юрий Дудь* лишится до 70% своих доходов после вступления в силу принятого сегодня Госдумой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, утверждает SHOT.

По данным канала, только на площадке YouTube Дудь потеряет порядка 100 млн рублей из-за ухода российских рекламодателей.

Свою рекламу у Дудя размещали поиск специалистов «Профи.ру», цветочная фирма «FlowWOW», онлайн-университет SkyPro и курсы «Синхронизация», маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall.

Головная компания поисковика билетов Aviasales зарегистрирована в Гонконге, но и с этим спонсором могут возникнуть проблемы, так как в России есть юрлица фирмы, и в целом она работает в основном на российскую аудиторию.

У Дудя останутся зарубежные заказчики рекламы — криптобиржа, голландский сервис VPN, испанские агентство недвижимости и языковая школа.

Сегодня Госдума приняла закон о запрете размещать рекламные материалы на ресурсах иногентов, а также рекламировать сами эти ресурсы.

* признан в России иноагентом