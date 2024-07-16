Юрист Хаминский назвал причины невозможности создания в России реестра блогеров

В прошедшем месяце нижней палатой парламента в первом чтении был принят проект закона, направленный на предотвращение противоправных действий со стороны абонентов при получении услуг связи. Ко второму чтению подготовлены дополнения в законопроект, которые предусматривают обязанность владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше тысячи человек, передавать в Роскомнадзор сведения о себе в форме и объеме, которые будут достаточны для их идентификации. Юрист Александр Хаминский оценил данную инициативу. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, никто не спланирует обязывать блогеров с более чем тысячей подписчиков регистрироваться в каком-либо специальном реестре. Сейчас закон об информации, информационных технологиях и о защите информации и так предусматривает, что распространяемая информация без использования прессы должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, которые будут достаточны для его идентификации.

Юрист добавил, что распространением информации являются действия, направленные и на передачу информации неопределенному кругу лиц. Таким образом, уже на сегодняшний день законодательство обязывает любого пользователя соцсетей предоставлять сведения, позволяющие его идентифицировать.

По его мнению, предлагаемые поправки в закон направлены на конкретизацию данной нормы с тем, чтобы она распространялась не на всех пользователей соцсетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает тысячу человек. Тем не менее трудно сказать, будет ли установлена ответственность за неисполнение откорректированной нормы закона.