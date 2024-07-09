Юрист Кваша перечислил причины бездейственности закона о запрете оскорблений в общедомовых чатах

По словам юриста Дмитрия Кваши, для привлечения к ответственности человека, оскорбившего кого-то в общедомовом чате следует потратить немало средств и усилий для доказательства вины обидчика. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что основная сложность в попытках привлечь к ответственности такого гражданина заключается в том, что одних скриншотов переписки будет мало. Кроме того, инициатором в этом случае может выступать человек, считающий, что его обидели и унизили, который желает пойти и расквитаться.

По мнению юриста, в таком случае необходимо прибегнуть к помощи юриста, привлечь нотариуса, заверившего данную переписку, а также обратиться еще к специалисту для проведения лингвистической экспертизы. Перечисленные действия являются очень затратными.

Он подчеркнул, что статьи, по которым обидчик может быть наказан, касаются унижений чести и достоинства человека и нанесения морального вреда. Но в целом нововведение маловероятно будет востребованным.