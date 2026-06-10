Юрист разъяснил, кому положен короткий день 11 июня

Эксперт в области трудового права Александр Кузнецов сообщил, что 11 июня, в преддверии Дня России, продолжительность рабочего дня обязаны уменьшить на один час для большинства штатных сотрудников.

Как пояснил специалист, данная норма закреплена в статье 95 Трудового кодекса РФ.

«Для офисного персонала правило единое: 11 июня рабочий день по закону должен стать короче», — приводит слова Кузнецова Transsibinfo.com.

Юрист подчеркнул, что право на сокращенный график распространяется и на сотрудников, работающих дистанционно. Исключение составляют лишь предприятия с непрерывным циклом производства и дежурные смены, где остановка работы невозможна.

Работники на окладе не потеряют в зарплате, добавил Кузнецов. Если наниматель настаивает на отработке полного дня, лишний час обязан оплачиваться как сверхурочная работа — минимум в полуторном размере.

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