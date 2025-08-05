Юрист Владимирова: за обед дольше часа работник может быть наказан

Работников могут привлечь к дисциплинарному взысканию за систематические задержки после обеденного перерыва. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала Ольга Владимирова, юрист компании Headhunter.

В то же время, где именно будет происходить приём пищи, не имеет значения, если только внутренние правила компании не запрещают обедать непосредственно на рабочем месте.

«При регулярных задержках на обеденном перерыве работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности по причине нарушения правил внутреннего трудового распорядка», — уточнила эксперт.

Специалист по правовым вопросам также обратила внимание на то, что наниматель должен обеспечить сотрудникам время для отдыха и приема пищи, которое должно составлять не менее получаса, но не более двух часов.

Также Владимирова подчеркнула, что на производствах, где специфика работы не позволяет выделить отдельное время для отдыха, администрация должна обеспечить возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время, опираясь на положения части 3 статьи 108 ТК РФ.