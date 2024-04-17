К началу лета территория ЖК «Березовая роща» будет полностью благоустроена

Главное управление государственного строительного надзора Московской области держит на контроле ситуацию с устранением дефектов благоустройства жилого комплекса «Березовая роща» в Раменском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что устранение дефектов благоустройства введенного в конце прошлого года в эксплуатацию жилого комплекса в связи с тем, что после схода снега образовалась просадка покрытий придворовой территории.

Кроме того, в соответствии с проектом, работы по посеву газона, посадки зеленых насаждений, а также устройству уличного освещения, проездов, автостоянок, площадок и дорожной разметки выполняются после получения разрешения на ввод в теплый период.

При этом застройщик заявил, что все работы будут завершены к концу мая этого года. Инспекторы ведомства планируют обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением выполнения работ.