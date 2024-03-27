К сезону готовы: луховицкие лесничие и пожарные продемонстрировали на учениях командную работу

В Луховицах на берегу седьмого Голубого озера прошли тактико-специальные учения по отработке действий при тушении лесных пожаров и межведомственному взаимодействию.

В мероприятии приняли участие представители луховицких филиалов учреждений «Мособллес» и «Центрлесхоз» и огнеборцы коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Участники проработали один из возможных сценариев развития событий во время возгорания. По легенде на территории Чернореченского участкового лесничества зафиксировали задымление. Оперативно выявить проблему смогли сотрудники луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес», которые патрулировали территорию 51 квартала. Подъехав ближе, они вычислили очаг возгорания. Информацию передали в диспетчерскую службу, после чего оперативно приступили к ликвидации возгорания с применением противопожарных ранцев.

На место происшествия прибыли сотрудники «Центрлесхоза». В их обязанности вошло вспахивание периметра возгорания. Для этого специалисты использовали трактор с плугом. Также они доставили три пожарные автоцистерны. Борьбу с огнем начали после боевого развертывания.

Лесничим не удалось самостоятельно справиться с сильным возгоранием. На место происшествия пригласили сотрудников территориального управления «Мособлпожспас». Выполнить поставленное задание удалось только совместными усилиями.