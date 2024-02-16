К устранению последствий сильнейшей ночной метели в Городском округе Пушкинский приступили рано утром

Жителям Подмосковья рано мечтать о приближении весны. Регион накрыло мощным снегопадом. Несмотря на бушующую метель, коммунальщики с раннего утра приступили к расчистке улиц. Работы у них будет много. Если верить прогнозам синоптиков, в течение сегодняшнего дня выпадет до трети месячной нормы осадков.

В Пушкино рано утром колона снегоуборочных машин покинула стоянку предприятия МКУ «Пушгорхоз» по улице Институтской и направилась по рабочим маршрутам. Дороги расчищают, как в центре округа, так и в микрорайонах.

«В городе с шести утра на уборке снега работают 85 рабочих и 76 единиц техники. За вчерашний день и сегодняшнюю ночь вывезли более трех тысяч кубометров снега. Работаем в круглосуточном режиме», — рассказал директор МКУ «Пушгорохоз» Александр Чуев.

Александр Чуев обратил внимание, что в обязанности коммунальщиков входит не только чистка дорог с использованием тракторов, мини-погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и самосвалов КамАЗ, но и обработка тротуаров и дорог с применением противогололедных материалов.

Ранее мы сообщали об изменениях в графике работы общественного транспорта, вызванных снегопадом.