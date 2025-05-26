К возведению восьмого этажа многопрофильной больницы приступили в Балашихе

Строительство многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино продолжается в Балашихе. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству плиты перекрытия восьмого этажа первого блока главного корпуса.

Во втором блоке продолжаются работы на седьмом этаже. В третьем блоке ведется бетонирование пятого и шестого этажей, а также монтаж кровли. В четвертом – устройство перекрытия шестого этажа. Одновременно продолжается монтаж кровли подземного паркинга.

На строительной площадке задействованы 20 специалистов инженерно-технического состава, 483 рабочих, а также 34 единицы строительной техники.

С момента начала строительства выполнено почти 74 тысячи кубометров монолитных работ и заармировано более 18 тонн конструкций.

«Строительство новой многопрофильной больницы – один из ключевых проектов для Балашихи. Это не просто масштабный объект, а реальный вклад в здоровье и благополучие наших жителей. Современное медицинское учреждение с передовым оборудованием и высокими стандартами комфорта станет важным звеном в системе здравоохранения всего региона», – сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Строительство многопрофильной больницы в Ольгино стартовало в марте 2024 года в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение рассчитано на 1123 койки и будет включать в себя большое количество отделений, в числе которых травматология, неотложная хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, торакальная хирургия, гинекология, нейрохирургия, кардиология, неврология, а также региональный сосудистый центр. Открытие больницы запланировано на 2027 год.