Качество связи улучшили для 800 тысяч жителей Подмосковья
Фото: [Unsplash.com / Vitaly Gariev]
Качество связи улучшили для 800 тысяч жителей Подмосковья, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Модернизация затронула не только города, но и небольшие поселения в Одинцово и Раменском, куда в летний период приезжает большое количество дачников.
Согласно результатам проведенного исследования, за год объем мобильного трафика в каждом из этих муниципалитетов вырос примерно на 37%.
Чтобы разгрузить телеком-оборудование и увеличить емкость сети, были построены дополнительные базовые станции и увеличено число диапазонов 4G в уже существующих.