Качество связи улучшили для 800 тысяч жителей Подмосковья, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Модернизация затронула не только города, но и небольшие поселения в Одинцово и Раменском, куда в летний период приезжает большое количество дачников.

Согласно результатам проведенного исследования, за год объем мобильного трафика в каждом из этих муниципалитетов вырос примерно на 37%.

Чтобы разгрузить телеком-оборудование и увеличить емкость сети, были построены дополнительные базовые станции и увеличено число диапазонов 4G в уже существующих.