Кадровый потенциал Подмосковья представили на выставке-форуме «Россия»

Подмосковье приняло участие в Дне национальных приоритетов «Кадры», который прошел в рамках международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Подмосковье на мероприятии представила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева. Она презентовала стенд, где были представлены передовые достижения Подмосковья в разных сферах экономики.

«Сегодня на стенде мы показали научные разработки трех подмосковных образовательных учреждений. Ребята, которые реализовали проекты, рассказали о сути своей разработки, о самом процессе и, конечно, опыте. А самое важное, что мы смогли презентовать нашу программу по профориентации жителей региона», - рассказала Болатаева.

В ходе мероприятия также вручили награду семилетней Ане из Подольска. Ранее девочка представила свой проект «Бешеный огурец и генная инженерия в биотехнологиях».