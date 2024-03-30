Кадыров показал кадры уничтожения украинской ДРГ под Белгородом

Украинские диверсанты предприняли очередную попытку проникновения на приграничную территорию России, которая, как рассказал в своем аккаунте в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров, потерпела полное фиаско.

По словам Кадырова, все произошло накануне на территории Белгородской области. Украинская ДРГ при попытке оборудовать огневую точку была своевременно выявлена и полностью ликвидирована российскими военными.

«Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу в приграничном районе в Белгородском направлении. Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что украинские провокаторы были обнаружиены аэроразведкой, а после ликвидированы огнем артиллерийских расчетов. Он снабдил свою публикацию видеорядом уничтожения вражеской ДРГ.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.