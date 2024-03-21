Кадыров привел чеченских силовиков в состояние полной боевой готовности

«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — заявил он.