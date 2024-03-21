Кадыров привел чеченских силовиков в состояние полной боевой готовности
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к местным силовикам, призвав их находиться в постоянной боеготовности для отражения возможной угрозы в адрес России извне.
«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — заявил он.
Кадыров попросил руководящий состав силовых ведомств и сил правопорядка отнестись к поставленным им задачам со всей ответственностью.
«Обеспечить их максимально качественную и оперативную реализацию. Для этого у них имеются все необходимые возможности и ресурсы», — глава Чечни.