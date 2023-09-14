Как изменился Королев за последние пять лет

Королев известен далеко за пределами Подмосковья. Этот город, носящий имя основоположника практической космонавтики и конструктора, давно стал символом всего самого современного и передового. Тем более что здесь активно развивается не только научная деятельность, но и инфраструктура. Подробности – в нашем материале.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И УЧЁБЫ

Для любого города важную роль играет работающая как часы система здравоохранения. В Королеве для улучшения этой сферы сделано многое. В этом году обновили поликлинику на Первомайской улице и реконструировали ряд других медицинских объектов. Стартовало проектирование поликлиники на тысячу посещений в смену. Для учреждений закупается цифровое оборудование.

Не отстает и система образования.

«За последние годы в Королеве построено семь новых объектов образования. В этом году сдали школу на 825 мест по улице Академика Легостаева, а в 2025 году – долгожданную школу в микрорайоне Первомайский, также на 825 мест», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ТЕРРИТОРИИ ДОСУГА

Сегодня Королев готов похвастаться и новыми комфортными пространствами для отдыха. В 2020-м тут преобразилась территория Акуловского канала, где появилось все для достойного досуга. Обретает новые черты и сквер им. Лизы Чайкиной.

Отдельный упор – на систему ЖКХ.

«Чтобы городское коммунальное хозяйство работало стабильно и без сбоев, в Королеве ежегодно ведется обновление и модернизация объектов ЖКХ», – отмечает Андрей Воробьев.

В частности, по проекту «Чистая вода» ВЗУ появились в микрорайонах Юбилейный, Бурково, Первомайский. В 2022 году построена новая котельная на Пионерской улице.

Обновляется и спортивная инфраструктура. Стадион «Вымпел», реконструированный в 2018 году, стал достопримечательностью наукограда. В порядок привели и стадион «Чайка» на улице Тихонравова. Для горожан это важно, так как Королев – город спортивный, где работают школы олимпийского резерва и секции по 30 направлениям.

Впереди наукоград ждет дальнейшее обновление по всем направлениям.