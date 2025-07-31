Капитальный ремонт детского сада № 23 в Балашихе завершен более, чем наполовину

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел осмотр текущего капитального ремонта здания дошкольного отделения №23 гимназии №1 в микрорайоне Железнодорожный по адресу улица Советская, дом 34, строение 1. В рамках рабочей встречи он оценил ход текущих и готовых работ.

«Уже практически полностью закончена замена фасада, подрядчики приступают к благоустройству, начался монтаж новых архитектурных форм. Внутри ведется финишная отделка, основные строительные и ремонтные работы, касающиеся инженерных коммуникаций, завершены», - сказал Сергей Юров.

На данный момент ведутся активные работы по внутренней отделке здания, монтажу окон и электроосвещения.



Работы проводятся в рамках масштабной программы губернатора Подмосковья по капитальному ремонту образовательных объектов. Завершить работы планируют до конца 2025 года.