Капитальный ремонт детского сада в Балашихе вышел на финишную прямую

Работы ведутся в рамках региональной программы модернизации образовательной инфраструктуры по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.



На сегодняшний день завершена замена фасадов, ведутся работы по благоустройству территорий – демонтируются старые малые архитектурные формы и устанавливаются новые.

«Обновление образовательной инфраструктуры – один из приоритетов нашей работы. Мы держим каждый этап ремонта на контроле. Уверен, что к 1 сентября детский сад откроет двери для малышей в обновленном виде», – сказал Сергей Юров.

Внутри помещений продолжается финишная отделка, ведется монтаж вентилируемого фасада. Все основные строительные и инженерные работы уже выполнены: детский сад подключен к постоянным системам электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения. На август запланирован завоз мебели и оборудования.