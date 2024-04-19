Капитальный ремонт детского сада «Василек» завершили в подмосковном Одинцове

Капитальный ремонт детского сада № 55 в Одинцове завершен, однако учреждение примет детей только 1 сентября 2024 года, а пока есть время, все настроить и подготовить для открытия.

Сотрудники дошкольного учреждения расставляют мебель, отмывают помещения для групп, а подрядчик продолжает работы на прилегающей территории. Практически полностью завершен монтаж навесов, малых архитектурных форм. Осталось только положить второй слой асфальта и засеять газон.

«На данный момент мы проводим пуско-наладочные работы по видеонаблюдению, а также систем контроля-доступа и управления, проверяем вентиляционную систему», — рассказал Вячеслав Бабюк, руководитель строительного объекта ООО «Гарант-Строй».

Детский сад «Василек» рассчитан на 11 групп, площадь объекта составляет 1,6 тысяч квадратных метров. В отделке использованы материалы отечественного производства. Для стен игровых комнат выбраны спокойные пастельные тона, а вся детская мебель полностью соответствует всем требованиям безопасности.