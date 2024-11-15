Капитальный ремонт КДЦ «Заря» в Балашихе выполнен на 70%. Об этом стало известно в ходе выездного совещания председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы округа Сергея Юрова на объект.

После завершения капремонта в здании площадью более 2 тысяч квадратных метров появится единый центр, где жители микрорайона смогут совмещать досуг с получением дополнительного образования.

«Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым сегодня посмотрели на каком этапе сейчас работы. КДЦ готов на 70%. Почти доделали кровельные работы и инженерные системы. Приступили к чистовой отделке. После ремонта, помимо культурно-досугового центра, здесь заработает детская школа искусств № 6 и библиотека. Планируем, что сюда придёт заниматься более 2 тысяч человек»,- сказал Игорь Брынцалов.

Бывший Дом офицеров ВВС, ныне КДЦ «Заря», открылся в одноименном военном городке в 1974 году. С того времени капитальный ремонт в здании не проводился. Уже в следующем году обновленный местный досуговый центр примет своих воспитанников и посетителей.