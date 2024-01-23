Капитальный ремонт одной из гимназий стартует в подмосковных Химках

Строители начнут работы по капитальному ремонту здание гимназии № 23 в микрорайоне Сходня городского округа Химки до конца января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что обновление коснется всего здания образовательного учреждения. Будет проведен капитальный ремонт фасада, кровли, замена всех инженерных систем. Все внутренние помещения школы приобретут новый облик, а также получат современное оснащение и мебель. Общая площадь здания составляет порядка полутора тысяч квадратных метров.

Примечательно, что завершить капремонт подрядчик должен до начала осени, чтобы дети смогли начать новый учебный год в родной школе.