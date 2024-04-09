Капитальный ремонт проводят в средней общеобразовательной школе в Домодедово

В городском округе Домодедово, в рамках президентской программы, в средней общеобразовательной школе №2 имени М. Д. Глазова завершились демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, строители отремонтируют кровлю и утеплят помещения, входных групп, заменят инженерные сети. Также в здании будут новые окна, полы, стены и потолки, отремонтируют и лестничные марши, а санузлы оснастят современной сантехникой. Будет новая мебель и современное оборудование.

«Школа должна быть безопасной. Это одна из самых главных задач, которую поставил президент при капитальном ремонте. Мы постоянно общаемся со строителями. Вместе решаем важные вещи», — отметила директор школы Наталья Редькина.

Примечательно, что пока школа закрыта на ремонт 528 учеников переведены в Домодедовскую школу № 7. Данный объект планируют открыть уже 1 сентября этого года.