Капитальный ремонт второй школы продолжается в Луховицах

В подмосковных Луховицах продолжается капитальный ремонт городской школы №2, работы проходят в рамках президентской программы капремонта, а также по губернаторской программе Московской области «Образование Подмосковья» и Народной программе партии «Единая Россия».

Ход проведения ремонта вместе с коллегами по администрации и местному отделению партии «Единая Россия», педагогами и представителями родительского сообщества проконтролировал глава городского округа Сергей Тимохин.

«Темп взяли хороший, серьезных проблем нет. Подрядчики ждут потепления, чтобы ускориться, поскольку пока, например, нельзя демонтировать систему отопления и приступить к работам по фасаду», – сказал глава муниципалитета.

Сейчас строители из подрядной организации «Воздвижение» выполняют демонтаж, заливку бетонной стяжки, облицовку стен и другие работы. Им предстоит отремонтировать классы и коридоры, обновить пищеблок, актовый и спортивный залы, заменить инженерные системы и окна и не только. Прилегающую территорию также благоустроят, на ней разместят спортивное ядро. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.