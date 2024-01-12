Капремонт десятой школы в Кашире планируют завершить до осени

В Кашире начался капитальный ремонт школы № 10. Образовательное учреждение площадью почти четыре тысячи квадратных метров расположено в микрорайоне Ожерелье.

Как сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, на площадке работают двадцать строителей, они уже приступили к демонтажным работа.

В рамках капремонта в здании школы обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные системы, в том числе отопления и водоснабжения. В образовательном учреждении установят новую мебель.

Работы планируют завершить к началу осени. На время ремонта учащиеся продолжат обучение в других школах Каширы.