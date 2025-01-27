Капремонт детского сада на улице Циолковского в Красногорске завершат к 1 сентября

Руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов посетил строительный объект. Он высказал мнение, что капитальный ремонт детского сада — долгожданное для горожан событие. По мнению депутата, важно, чтобы работы проходили в ускоренном темпе и были выполнены качественно. Планируется, что ребята смогут вернуться в стены родного сада уже 1 сентября.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

На данный момент степень готовности объекта составляет около 15%. Работы проводит бригада из 15 человек. Специалисты уже завершили демонтаж старых конструкций и вывоз строительного мусора. Рабочие начали монтаж межкомнатных перегородок. Параллельно в помещениях прокладывают электропроводку.

Обновленное здание будет соответствовать принятым современным требованиям и стандартам безопасности. Капитальный ремонт детского сада — это важный этап развития инфраструктуры для детей в Красногорске. Таким образом в городе выполняют одну из главных задач — предоставляют юным жителям и сотрудникам организаций комфортные условия для развития.