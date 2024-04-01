Капсулу времени с посланием потомкам заложили в фундамент строящейся школы в ЖК «Рублевский Квартал»

В жилом комплексе «Рублевский Квартал» в городском округе Одинцово состоялась церемония закладки капсулы времени с посланием потомкам в фундамент строящейся школы, рассчитанной на тысячу сто учеников. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Ожидается, что данная школа станет первым построенным социальным объектом на территории ЖК, девелопером которого является группа «Самолет». А открытие общеобразовательной организации запланировано в 2025 году.

Центром притяжения для учеников станет двусветный открытый зал с амфитеатром на 400 посадочных мест, где будут проходить различные мероприятия. В центральной части школы появятся двухуровневый информационно-библиотечный центр с многофункциональным зонированием и два спортзала. Просторную столовую на 550 посадочных мест поделят на зоны для учеников младшей и основной школы.

Примечательно, что в «Рублевском Квартале» помимо строящейся школы возведут еще две. Также построят четыре детских сада.