Кардиолог МОНИКИ проконсультировала сельских жителей в Дагестане

МОНИКИ им. Владимирского присоединился к благотворительному проекту «Здоровое село», сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Проект направлен на оказание медицинской помощи жителям труднодоступных районов сельской местности Дагестана.

В рамках проекта десять врачей выехали в Магарамкентский район, где осмотрели и проконсультировали пять сотен жителей. В состав команды вошла кардиолог, замдиректора по образовательной деятельности МОНИКИ Татьяна Чернявская.

«В настоящий момент остро стоит вопрос состояния здоровья сельского населения. Жители часто сталкиваются со сложными условиями труда и быта, отсутствием квалифицированной и своевременной медицинской помощи», – отметила Чернявская.

У 48 пациентов выявили показания для госпитализации, в том числе, для проведения операций. Этих жителей направят в стационары медучреждений, участвующих в проекте.