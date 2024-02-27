Карлсон рассказал, как его пугали задержанием в США, если будет «любезничать» с Путиным

Американского обозревателя Такера Карлсона настойчиво предупреждали, что ему грозит реальное задержание в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сам журналист поведал в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

Напомним, только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию), и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму,... одну из крупнейших юридических фирм, говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», — отметил Карлсон.

Обозреватель признался, такая настойчивость юристов его «взбесила», в результате ему пришлось обратиться за разъяснениями к главному адвокату. Тот сказал Карлсону, что все будет зависеть о того, как пройдет его беседа в Путиным и насколько он будет с ним любезен.

«Он сказал, <…> что много будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину, если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», — добавил журналист.

В продолжение темы Карлсон подчеркнул, то нигде себя не чувствовал в такой безопасности, как в России.