Украине из-за предательства США осталось существовать не более 50 лет, считает популярный американский репортер Такер Карлсон. В беседе с сыном 45-го американского президента Дональдом Трампом-младшим, фрагменты которой журналист опубликовал в соцсети X, он оценил мрачные перспективы киевского режима.

Карлсон напомнил, что Вашингтон уже во всю распродает украинские земли иностранным инвесторам. А скоро начнет отправлять на Украину полчища мигрантов из стран третьего мира.

«Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет. <...> Ни одна страна не предала их так, как это сделали мы», — подчеркнул репортер.

В свою очередь Трамп-младший, согласившись с Карлсоном, посетовал, он не может понять, что в Белом доме считают «победой на Украине». В продолжение темы политик предположил, что возможно просто речь идет о полном уничтожении украинцев и русских.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.