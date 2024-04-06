Картаполов: в период весеннего призыва может прийти сразу 2 повестки

В период весеннего призыва, россиян по случайности могут прийти сразу 2 повестки: обычная и электронная, но в этом нечего бояться. Соответствующее заявление сделал депутат Андрей Картаполов, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Ранее депутат рассказывал о том, что электронные повестки, как способ уведомления российских призывников, начнут рассылаться в ходе весеннего призыва в текущем году, в тестовом режиме. Тогда Картаполов подчеркнул, что обычные бумажные повестки будут основным способом уведомления граждан до тех пор, пока не будет полноценно запущен федеральный реестр военнообязанных.

Депутат рассказал, что в период активного призыва, некоторым военнообязанным могут прийти повестки сразу обоих видов. Он подчеркнул, что в этом нет ничего страшного и сообщил о том, что в таком случае, идти в военкомат стоит по данным, указанным в бумажном уведомлении.

Тем не менее он отметил, что бумажная и электронная повестки должны быть абсолютно идентичными и информация, указанная в них, не должна разниться.