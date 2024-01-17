Каширян приглашают на «Единый день диспансеризации»

Целый комплекс обследований можно будет пройти в Каширской поликлинике №1 20 января.

Как сообщает администрация городского округа Кашира, «Единый день диспансеризации» позволит жителям проверить свое здоровье и получить индивидуальную консультацию врача. В комплекс обследований входят антропометрия, проверка крови на уровень глюкозы и холестерина, ЭКГ, измерение давления, маммография, гинекологические услуги (осмотр и мазок шейки матки), а также ПСА. Обращаться для проверки можно мужчинам и женщинам до 69 лет.

По желанию можно также пройти профилактический медосмотр с ежегодными базовыми обследованиями. Это позволит скорректировать свое здоровье, что является ключом к долгой жизни.

«Единый день диспансеризации» пройдет 20 января. Поликлиника для взрослых на ул. Генерала Белова, 1, ждет своих пациентов с 8:00 до 13:00.