Каширские медики посетили обучающий семинар профессора кафедры эндокринологии МОНИКИ

Выездной обучающий семинар состоялся на базе Каширской больницы. Во время семинара профессор кафедры эндокринологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Мисникова рассказала о сахарном диабете: особенности диспансерного наблюдения пациентов, новый поход к лечению.

На мероприятии присутствовали специалисты-эндокринологи, участковые терапевты, заведующие отделениями, фельдшеры ФАП. Примечательно, что каждый смог подчеркнуть для себя что-то важное.

Сахарный диабет — заболевание, которое часто провоцирует развитие различных осложнений. Инна Мисникова акцентировала внимание на том, что именно диспансерное наблюдение позволяет предупреждать развитие патологий, контролировать текущее состояние пациента. Не стоит недооценивать и важность регулярного профилактического осмотра жителей Каширы, отметила спикер.

«Это мероприятие дало нам уникальную возможность обменяться опытом и получить новые знания в области лечения и наблюдения за пациентами с сахарным диабетом. Мы понимаем, насколько важно не только лечение, но и профилактика заболевания. Регулярная диспансеризация и внимание к своему здоровью могут значительно улучшить качество жизни наших пациентов», — рассказал заведующий взрослой поликлиникой № 2 Каширской больницы Игорь Наумов.

Выбор формата мероприятия оказался правильным. В рамках семинара среди специалистов завязалась дискуссия. Медики задали интересующие их вопросы относительно заболевания и получили высококвалифицированные ответы на них.