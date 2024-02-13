Каширские школьники стали лидерами Всероссийской олимпиады

Дети из образовательных учреждений городского округа Кашира поучаствовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Они заняли призовые места и вырвались в лидеры.

Каширу представили 54 школьника. Они показали свои знания по восьми предметам олимпиады. Недавно стали известны результаты с шести из них.

Так, среди учеников 9-11 классов г. о. Кашира определили двух победителей: они заняли первые места по истории и биологии. Еще 16 детей стали призерами по таким предметам как история (10), биология (2), искусство (2), и русский язык (2).

Администрация городского округа Кашира поздравила победителей и призеров ВсОШ. Отдельную благодарность выразили преподавателям, которые помогли участникам получить необходимые знания.

Всероссийская олимпиада среди школьников продолжается. На этой неделе детям предстоит показать свои знания по литературе, географии, а также продемонстрировать навыки на физкультуре.