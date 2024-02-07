Каширские ученики Богатищевской школы посетили Свято-Троицкий Белопесоцкий женский монастырь

Встреча оставила у ребят много впечатлений. Изучая в школе «Основы духовно-нравственной культуры народов России», они особенно были вовлечены в рассказ монахини. Здание монастыря с крепкими стенами и башнями, основанное преподобным Владимиром Белопесоцким в конце XV века, обладает особенной энергетикой. Изначально оно выполняло функцию сторожевого форпоста. Так люди того времени спасались от атак кочевников.

Экскурсовод показала школьникам четыре храма, которые размещены на территории монастыря. Также провела их в бойницы, что позволено далеко не каждому посетителю. Ребята зашли в тихую и ухоженную обитель, где представлены мощи Святого Владимира, известный чудотворный образ Божией Матери «Утоли мои печали», старинная икона Божией Матери «Скоропослушница». Ребята поклонились святыням.

Монастырь связан с именами многих русских святых — великим Московским князем Дмитрием Ивановичем Донским и Сергием Радонежским.

Экскурсия была очень интересной и познавательной. Школьники не просто получили новые знания, но и духовно обогатились.