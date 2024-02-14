Каширский краеведческий музей приглашает жителей на открытие фотовыставки «Несломленный Донбасс»

Работы фотографа Мити Сергеева начнут показывать с 16 февраля в краеведческом музее Каширы. Посетители смогут узнать много нового и увидеть своими глазами, как живут несломленные жители и воины Донбасса с 2022 года.

Дмитрий Сергеев (Z-Митя «родня») находился на территории Донбасса с самого начала спецоперации и до конца 2023 года. Он видел через объектив фотокамеры, как простые жители, несмотря на тяжелые обстоятельства, пытаются вернуться к нормальной жизни.

Побывал творец и на горящих точках, где снял много серьезных и душераздирающих кадров. На снимках пронзительные глаза детей Донбасса, сражения, разрушенные и заброшенные дома, огонь, а также снимки уставших воинов, чьи лица теперь навсегда останутся на фотографиях Сергеева.

Каширский краеведческий музей приглашает жителей посетить выставку, лично пообщаться Сергеевым и узнать историю некоторых персонажей его работ.

Открытие проведут 16 февраля в актовом зале музея, в 13.00. Выставка «Несломленный Донбасс» будет работать до 31 марта.