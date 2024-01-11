Католическая церковь Африки отказалась благословлять однополые браки

Симпозиум епископальных конференций Африки и Мадагаскара во главе с его главой архиепископом Киншасы кардиналом Фридолином Амбонго Безунгу уведомил, что в католических церквях континента не будут благословляться однополые браки.

В письме указывается, что такое решение продиктовано «опасениями по поводу возможной путаницы и розни внутри церковной общины». Безунгу подчеркивает, что большинство жителей Африки не может принять легитимность однополого союза.

Ранее дикастерия в Ватикане допустила благословление однополых пар, оговорившись, что речь не идет о таинстве брака.

Африканская церковь не первая, кто отклонил предписание Ватикана. В частности, решение о запрещении благословения однополых пар архиепископия в Астане.