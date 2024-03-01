Каждый пятый новосел в Красногорске первой пускает в квартиру кошку
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Каждый пятый новосел в жилом комплексе «Тетрис» в Красногорске признался, что первой в квартиру пустил кошку. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.
Соответствующий опрос провела ГК «Садовое кольцо», он охватил 560 жильцов. Согласно результатам исследования, питомца на новоселье взяли 21% респондентов.
При этом почти половина жильцов — 43% — рассказали, что верят в примету с кошкой, однако по разным причинам не взяли животное с собой. В том числе — из-за отсутствия питомца.
Согласно поверьям, кошки имеют связь с потусторонним миром и, попадая в новый дом первыми, могут договориться с домовым.
Многие из опрошенных признались, что не верят в домовых, но при этом не исключают сверхспособностей у кошек. Так, треть респондентов признались, что коты приносят хозяевам удачу и выбирают места с хорошей энергетикой. Семь процентов участников опроса при расстановке мебели ориентировались на излюбленные места питомцев.
Часть респондентов — 28% — заявили, что не задумывались о примете, но, тем не менее, на всякий случай пропустили кошек вперед.