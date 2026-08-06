Южноафриканский предприниматель Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, в интервью РИА Новости поделился впечатлениями о России. Он отметил искреннюю доброжелательность и открытость местных жителей. По его словам, каждый встреченный им человек излучал улыбку и проявлял неподдельный интерес к гостю.

Маск подчеркнул, что подобное отношение — «не показное», а является отражением внутренней культуры и характера россиян. «В них нет злости и они очень любознательны», добавил он. Эррол Маск также отметил, что жители страны стремятся узнать о собеседнике больше и готовы поделиться своими вещами или угощением.

На полях Петербургского экономического форума Эррол Маск уже высказывал свою точку зрения о России, заявляя, что западные СМИ скрывают от своей аудитории реальные успехи и высокий уровень развития государства . Собеседник агентства также отметил, что его как инженера поражает инфраструктура в России.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск намерен выпустить свой фильм «Одиссея» с помощью Grok.