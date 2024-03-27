Кемеровчанин чудом не попал в «Зимнюю вишню» и опоздал в «Крокус»

Кемеровчанин Марк Ненашкин дважды мог оказаться в местах, где произошли трагедии с массовой гибелью людей, но чудом избежал этого, сообщает NGS42.RU.

Шесть лет назад он мог оказаться во время пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове, во время которого погибло 60 человек. Тогда родители Марка забронировали дорожку в боулинге на роковую дату, но в последний момент изменили свои планы.

Сейчас Ненашкину 19 лет, полгода назад он переехал в Москву. Молодой человек уже 13 лет занимается бальными танцами. 22 марта он ехал в «Крокус Сити Холл» на чемпионат России по бальным танцам, который проходил в соседнем зале со сценой, на которой должна была выступить группа «Пикник». Сам он выступал днем ранее, а теперь хотел поддержать ребят из другой возрастной категории. Но к началу стрельбы в «Крокусе» Марк опоздал.

22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы, открывшие стрельбу по пришедшим на концерт зрителям. После этого они подожгли здание. Всего в результате теракта погибло 140 человек.