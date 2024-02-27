Киевский режим, похоже, уже смирился с тем, что до освобождения Купянска в Харьковской области Армией России остались считанные дни, информирует ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

По словам собеседника агентства, наступление россиян на указанном участке фронта стало за последнее время столь стремительным, что киевский режим в панике спешно эвакуировал из Купянска все государственные учреждения. Власти Харькова также уже сильно вибрируют, отметил Водолацкий.

«Что касается Купянска, то, естественно, оттуда уже эвакуированы все госучреждения. Начинается паника и в Харькове, в районе Синьковки идут бои, в районе Песчаного на харьковском направлении», – отметил парламентарий.

Водолацкий добавил, что украинские боевики на Купянском направлении несут «огромные потери» личного состава и бронетехники. Несмотря на это, новоиспеченный главком ВСУ Сырский продолжает бросать мобилизованных на убой на передовую, заключил депутат.

Ранее мы писали, что в Харькове местные жители начали массово распродавать свое жилье.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.