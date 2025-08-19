Наемник утверждает, что так и не получил зарплату за несколько месяцев службы, а за свои деньги приходилось покупать даже базовые вещи вроде нормальной обуви. Об этом сообщило РИА Новости, цитируя иностранца, пожелавшего остаться анонимным.

Бывший колумбийский наемник под псевдонимом Луис поделился историей службы в украинской армии. По его словам, командование не выплатило ему зарплату за несколько месяцев службы в артиллерийском подразделении в 2024 году.

Луис объяснил, что из-за плохого снабжения ему приходилось за свои деньги покупать необходимые вещи, включая обувь. Основной причиной службы в Украине он назвал финансовые трудности на родине, где не мог найти достойную работу.

По словам наемника, материальная выгода была главным мотивом для продолжения службы, несмотря на невыплаты.

