«Кинулись в окопы и попадали друг на друга»: предусмотрительность сыграла с бойцами СВО злую шутку

Сапер СВО Тимофей Смирнов из Казани уже почти два года выполняет боевые задачи в разведподразделении. Счет мин, которые он находил и обезвреживал, идет на сотни. И сам он ставил не меньше. Но были принципы, которые он никогда не нарушал.

Как сказал Тимофей, растяжками он ничего не минировал. На тропах ставил управляемые с кнопки мины. А в населенных пунктах были только сигнальные растяжки, чтобы избежать случайных жертв среди мирных жителей.

«Сигнальная растяжка не приносит вреда. Если ее задеть, то 12 «звездочек» вылетают в небо. Слышится звук, немного похожий на летящую мину. Так мы можем узнать, что кто-то ходит поблизости», — объяснил Смирнов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Контрактник вспомнил случай, связанный с этими «сигналками». Когда бойцы зашли в Кременную, колонна Тимофея сразу попала под артобстрел. Техника ВС РФ скопилась на улицах города, так что быстро укрыться и разъехаться не получилось. Под раздачу попали, к сожалению, и гражданские, которые в этот момент приходили за водой и гуманитарной помощью.

«Мы разъехались кто куда и укрылись в зданиях. После этого я поставил «сигналки» по периметру нашего дома. И очень скоро растяжку задела собака. Прошло всего полчаса после налета. Наши бойцы, еще на адреналине, тут же кинулись в окопы и попадали друг на друга — решили, что опять прилет», — отметил боец.

Какие мины Тимофей использует в работе, и как он решил из журналиста стать военным, мы рассказывали в нашем большом материале.