Клиники Госветслужбы Подмосковья стали самыми востребованными у жителей региона

Ветеринарные клиники подмосковной Госветслужбы стали самыми востребованными у жителей региона. Такие данные показал рейтинг Яндекса, который был сформирован на основе отзывов и оценок клиентов, передает областной Минсельхозпрод.

«Результат анализа и проработки каждого отзыва, на основе которых принимаются меры по улучшению — высокий показатель. Для 92 лечебных подразделений, которые входят в структуру территориальных ветеринарных управлений, средняя оценка составила — 4,8 балла из максимальных 5», — отметил глава ведомства Владислав Мурашов.

По словам министра, жители, когда оставляют отзывы о работе ветклиник, часто указывают на профессионализм специалистов, скорость выполнения анализов, наличие парковок вблизи учреждений. Глава Минсельхозпрода региона добавил, что в Подмосковье регулярно работают над улучшением услуг, в том числе, проводят капремонт и оснащают клиники современным медоборудованием.