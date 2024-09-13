Участники «Активного долголетия» г.о. Чехов отпраздновали пятилетие клуба

Долголеты городского округа Чехов отметили пять лет работы клуба, который за эти годы подарил им множество знакомств, активностей, культурно-развлекательных мероприятий и многое другое. Событие тепло отпраздновали в городском парке.

Чеховский клуб «Активное долголетие» по праву может считаться одним из самых крупных в области. На сегодняшний день там зарегистрировано более 5 400 человек, а самому старшему участнику 90 лет.

Чеховские представители старшего поколения с удовольствием посещают организованные активности, в том числе и проходящие на регулярной основе. Например, каждый день во дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова собираются 150 долголетов. Не меньше людей из клуба группами изучают Подмосковье, посещая экскурсии.

Долголеты собрались в городском парке, где получили множество благодарностей и поздравлений с днем рождения их любимого клуба. В честь пятилетия участникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Депутат Татьяна Карзубова наградила участников от Мособлдумы и губернатора Московской области.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Чехов ]

«Желаю нашему клубу дальнейшего процветания, прироста участников, еще больше активностей, а самое главное крепкого-крепкого здоровья!», — пожелала Надежда Чернятина от лица главы муниципалитета Михаила Собакина.

Напомним, что проект «Активное долголетие» был создан пять лет назад по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Во всех округах программа хорошо себя зарекомендовала и стала пользоваться спросом. Проект постоянно растет и развивается: по сей день он остается актуальным и привлекает больше участников.