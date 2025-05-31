Клубу «ЖеRunners» из Балашихи исполнилось два года

31 мая в Пестовском парке прошел 158-й забег клуба «ЖеRunners», в котором приняли участие более 240 атлетов-любителей. Именно в этот день два года назад команда энтузиастов объявила о создании клуба, который стал заметным спортивным сообществом Балашихи.

Клуб не только организует регулярные пробежки, но и проводит масштабные беговые мероприятия. Так, за время существования бегового сообщества прошло уже три марафона у дома – два из них под флагом «ЖеRunners». Самый массовый из них собрал почти 400 человек в феврале 2025 года.

«Сегодня наше сообщество объединяет примерно 200 человек, которые регулярно присоединяются к пробежкам. Это люди самого разного уровня подготовки. Мы рады каждому – у нас всегда найдется место и для опытных бегунов, и для тех, кто только начинает. Стать частью «ЖеRunners» может любой, кто хочет двигаться, общаться и быть рядом с единомышленниками», – рассказал сооснователь «ЖеRunners» Дмитрий Коханов.

Клуб также проводит вечерние пробежки, в которых принимают участие около 200 бегунов. Помимо крупных мероприятий, «ЖеRunners» регулярно организует воскресные пробежки и мероприятия на свежем воздухе, где предусмотрены маршруты для спортсменов разного уровня подготовки.