В Подмосковье снизилось число абортов

Число абортов снизилось в Подмосковье, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. По сравнению с 2022 годом этот показатель в 2023-м сократился на 7%.

«Достичь таких результатов мы смогли благодаря масштабной профилактической работе, а также психологической поддержке беременных женщин», - рассказал глава министерства Алексей Сапанюк.

В области для женщин, которые решили прервать беременность, проводится доабортное консультирование. Специалист выясняет, что стало причиной такого решения, а также помогает снизить уровень негативных эмоций. Кроме того, женщину консультируют соцработник и юрист — они объясняют, на какие выплаты и соцподдержку она может рассчитывать.

Подробная информация о системе родовспоможения региона представлена на сайте «Стань мамой в Подмосковье».